حرب البيانات داخل الحشد الشعبي: اشتداد الخلاف بين المهندس والفياض

2019/12/09 | 15:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق لم تكن ليلة أمس الأحد، عادية على مدينة #بغداد، إذ شهدت اضطراباً أمنياً وسياسياً مع اتضاح عمق #الخلافات داخل مؤسسة #الحشد_الشعبي.وأكد الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، […]

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