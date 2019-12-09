الكهرباء: مجاميع مسلحة أغرقت

2019/12/09 | 15:34 - المصدر: كردستان 24

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أربيل (كوردستان 24)- انحت وزارة الكهرباء العراقية الاثنين باللائمة على "مجاميع مسلحة" قالت إنها كانت السبب في إغراق ساحة الحلاني بالظلام خلال تنفيذ المذبحة يوم الجمعة الماضي.

وقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً وأصيب العشرات عندما فتح مسلحون مجهولون النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد خلال الليل.

وبينما كان بعض المتظاهرين يعرضون مشاهد القتل وإطلاق النار في البث المباشر، انقطع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة ليتصاعد العنف بعدها بوتيرة اشد.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن "إطلاق نار عشوائي من مجاميع مسلحة دخلت إلى ساحة الخلاني وباتجاهي جسر السنك وساحة التحرير تسبب بتقطع القابلوات المبرومة الخاصة بالإنارة، وتضررت التراكيب والمصابيح وإصابة قواطع الدورة المشغلة للإنارة بالعيارات النارية".

وأضاف أن الإنارة تعطلت فقط عن ساحة الخلاني والسنك بينما كانت الكهرباء مستمرة في تلك المنطقة.

وجاء في البيان "استنفرت ملاكات إنارة فرع توزيع كهرباء الرصافة جهودها بعد استكمال الموافقات الأمنية للدخول إلى موقع الحادث لتعذر تواجدها في الليلة نفسها لاستمرار إطلاق النار، وتمكنت (لاحقاً) من معالجة الخلل وإعادة الإنارة بشكل طبيعي".

وجوبهت المذبحة بإدانات واسعة وخصوصاً من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى رئاسة إقليم كوردستان.

ولم تعلق الحكومة على الأحداث بعد، لكن رئيس الجمهورية برهم صالح قال إن قتل المتظاهرين "اعتداء إجرامي مسلح" قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون.





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