الدليمي يعلن لـ

2019/12/09 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز- الانبار

افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، بان المرحلة المقبلة سوف تشهد تشغيل اهم المصانع الحكومية العملاقة المتضررة جراء العمليات الارهابية غربي

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