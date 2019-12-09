نتنياهو وغانتس يتفقان على إجراء انتخابات ثالثة

2019/12/09 | 15:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتفق حزبا "الليكود"، و"أزرق أبيض"، اليوم الاثنين، على أن الجولة المقبلة من الانتخابات ستجرى في اذار المقبل حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ائتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على تشكيل إئتلاف حاكم عقب النتائج الغير حاسمة للانتخابات التي أجريت في أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه "إذا لم ينجح أي مشرح في الحصول على دعم 61 عضو كنيست على الأقل من أصل الأعضاء الـ120 حتى يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن إجراء انتخابات للمرة الثالثة خلال أقل من عام".

وكان استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أظهر أن معسكر اليسار وسط سيحصل على 57 مقعدا بالكنيست، مقابل 56 مقعدا لمعسكر اليمين، فيما قال 41% من المستطلعة آراؤهم إنهم يفضلون نتنياهو كرئيس للحكومة، مقابل 38% يفضلون غانتس، وذلك حسب الصحيفة الإسرائيلية.

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