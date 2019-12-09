2019/12/09 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، الاثنين، قرار تأجيل العام الدراسي الجاري الذي تداولتهُ بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها اغلب محافظات البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "هيأة الرأي التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك لم تُناقش موضوع تأجيل العام الدراسي لهذا العام، مؤكدة بالوقت نفسهُ استمرار الدوام الرسمي في المحافظات كافة وأنها انهت استعداداتها اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ لإجراء امتحانات نصف السنة، اذ منحت الوزارة المدارس والمديريات ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﺪول اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ".

وأضافت، "اما فيما يخص رواتب الهيئات التعليمية العاملة في المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات فأن مسؤولية صرفها تقع على المحافظات".

ودعت الوزارة، وفقا للبيان، "طلبتها الأعزاء الحذر من مروجي الإشاعات وأخذ القرارات الصائبة من المواقع الموثقة الرسمية لوزارة التربية حفاظاً على عمل المؤسسة التربوية في البلاد".

بغداد اليوم- خاص

نفى النائب عن محافظة نينوى محمد فرمان الشاهر، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، وجود تدخل لنواب المحافظة بالتعيينات المخصصة لمديريتي التربية والصحة.

وقال الشاهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تواجد نواب نينوى أثناء عملية سحب ال

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر سياسي الإثنين، (9 كانون الأول 2019)، ان الكتل السياسية أبدت اعتراضا على منح الكرد منصب وزارة المالية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المفاوضين أبدوا استعدادهم لمنح الكرد

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، توضيحا بشأن سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال أحداث ساحة الخلان، فيما نشرت شريطا مصورا للتأكيد على ذلك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في يوم الجمعة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية توضح حقيقة إصدارها قراراً بتأجيل العام الدراسي الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية توضح حقيقة إصدارها قراراً بتأجيل العام الدراسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).