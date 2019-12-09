روحاني: الاتفاق النووي ليس مقدسا ولا لعنة بل مجرد معاهدة دولية

2019/12/09 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي ليس اتفاقا مقدسا ولا لعنة، إنما هو مجرد معاهدة دولية.

وأكد روحاني في تصريح أن المفاوضات أمر ضروري وخطوة ثورية في حال قادت إلى هزيمة العدو وإحباط مخططاته، مبينا أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من تحقيق هدف سياسي ودفاعي وأمني كبير يتمثل برفع الحظر عن بيعها الأسلحة العام المقبل.

وأضاف روحاني أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيئا، مشيرا الى ان الولايات المتحدة وحلفاءها تصوروا أن بإمكانهم منع تقدم إيران من خلال فرض العقوبات عليها لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك.

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