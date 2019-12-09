شاهد.. وزارة الكهرباء توضح كيف أطلق المسلحون الذخيرة الحية على المنظومة الكهربائية في الخلاني والسنك وتعطيلها

2019/12/09 | 15:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الكهرباء، الاثنين، توضيحا بشأن سبب انقطاع التيار الكهربائي خلال أحداث ساحة الخلان، فيما نشرت شريطا مصورا للتأكيد على ذلك.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “في يوم الجمعة الموافق 7 / 12 /2019، الساعة 10: 7 مساءً، تسبب إطلاق نار عشوائي من مجاميع مسلحة دخلت إلى ساحة الخلاني وباتجاهي جسر السنك […]

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