هيئة النزاهة في كوردستان: حجم الفساد تجاوز 400 مليار دينار في الاقليم

2019/12/09 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان يوم الاثنين حجم الفساد المستشري في الاقليم وصل الى أكثر 400 مليار دينار عراقي منذ عام 2014 وحتى الان.

وقال رئيس الهيئة القاضي احمد انور في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش مؤتمر اقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مدينة اربيل ان حجم الفساد في الاقليم تجاوز 423 مليار دينار عراقي في الخمس السنوات الاخيرة.

واضاف انه "تمكنا من اعادة 17 مليار دينار، 790 مليون دينار الى حكومة الاقليم، و حجز مليارين 770 مليون دينار".

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