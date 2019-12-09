2019/12/09 | 15:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين، العثور على مضافة للارهابيين في صلاح الدين تحتوي عددا من العبوات ضمن عملية إرادة النصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية إرادة النصر.. العثور على مضافة للارهابيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية إرادة النصر.. العثور على مضافة للارهابيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).