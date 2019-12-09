رسمياً .. هيرنانديز حكماً لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

2019/12/09 | 15:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن هيرنانديز هيرنانديز سيكون حكماً لمباراة كلاسيكو إسبانيا المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة 10 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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