القوات الأمنية تعثر على مضافة تحتوي على عبوات ناسفة في صلاح الدين

2019/12/09 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الاثنين، العثور على مضافة تحتوي على عبوات ناسفة ومواد لوجستية في وادي البو حمادي.

وقالت القيادة في

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