غياب نجم دورتموند عن فريقه بسبب إصابة مفاجئة

2019/12/09 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- رياضة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، غياب نجمه عن مباريات الفريق حتى نهاية العام الحالي، بعدما تعرض لإصابة مفاجئة في الساعات الماضية.

وأصدر دورتموند، بيانًا، اليوم

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