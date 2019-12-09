سهيل قبلان - امكانية اعتبار الاشعار الثورية ارهابية قائمة!!

2019/12/09 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان السؤال الذي يطرحه المواطن في هذه الدولة, بل من المفروض ان يطرحه على نفسه هو, هل السياسة الممارسة والتي يصرون على تنفيذها غير ابهين لنتائجها الكارثية وخاصة المتجسدة بفرض الحصار على الفلسطينيين وعلى السلام العادل والدائم والراسخ, تخدم وتدعم عملية السلام والتعايش السلمي المستقبلي واحترام حسن الجوار وجارك القريب ولا اخوك البعيد ام لا, بمجرد ارسال الرئيس الفلسطيني تعزية الى عائلة الذي حاول قتل المتطرف ......

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