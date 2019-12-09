2019/12/09 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد "الارهابيين" ايسر الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'الارهابيين' ايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'الارهابيين' ايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).