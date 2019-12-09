2019/12/09 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

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ضمن قائمة ضمت 141 اسماً..



وزير التعليم العالي يصدر امراً بتكليف عمداء لتسيير وإدارة الكليات بالوكالة

يتبع ..............

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة بريطانية إن الفيتو الذي وضعه متظاهرو العراق على مرشحي الطبقة السياسية لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أطاح بمرشحين بارزين للمنصب.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها أن العراق يحتاج رئيس وز

بغداد اليوم- خاص

نفى النائب عن محافظة نينوى محمد فرمان الشاهر، الاثنين (09 كانون الأول 2019)، وجود تدخل لنواب المحافظة بالتعيينات المخصصة لمديريتي التربية والصحة.

وقال الشاهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تواجد نواب نينوى أثناء عملية سحب ال

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، الاثنين، قرار تأجيل العام الدراسي الجاري الذي تداولتهُ بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها اغلب محافظات البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "هيأة الرأي

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