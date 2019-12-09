الكهرباء العراقية تصدر توضيحا بشأن انقطاع التيار في الخلاني والسنك

2019/12/09 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، توضيحا بشأن انقطاع التيار في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد، مبينة انها تمكنت من معالجة الخلل....

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