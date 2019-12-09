شرطة كربلاء المقدسة تضع خطة لتعزيز أمن المحافظة

2019/12/09 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت قيادة شرطة كربلاء بالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الاوسط خطة لحماية المحافظة.

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