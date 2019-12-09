التظاهرات وتصفية الحسابات.. ليث شبر

2019/12/09 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر لأول مرة في تاريخ العراق الحديث وربما في كل تاريخه تصمد الجماهير المنتفضة كل هذه المدة وبثبات ومواصلة قل نظيرها في تاريخ العالم السياسي ..فعلى الرغم من التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال انتفاضة تشرين ومازالوا يوميا يتعرضون للقتل والقمع والخطف والاعتقال والتغييب والتعذيب وحملات الترهيب والعنف فهم مازالوا يرابطون في أماكنهم […]

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