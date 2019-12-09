الأعرجي: 600 مشروع استثماري لاستيعاب مليون عاطل عن العمل في العراق

2019/12/09 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السابق ، سامي الأعرجي، عن وجود ستمئة مشروع استثماري لاستيعاب مليون شاب باحث عن العمل للعام المقبل لدى الهيئة الوطنية.

وقال الأعرجي، إن تشغيل المشاريع يحتاج إلى قرض أو دعم مادي من المستثمرين.



مضيفاً ، أن ستمئة مشروعاً متوقفاً عن العمل بين الصغير والمتوسط تم إرجاعها الى الهيئة الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي ،وفي حال تشغيلها تستطيع أن تستوعب مليون شاب للعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة المتبقية من الخطة الخمس.

وأشار الرئيس السابق لهيئة الاستثمار العراقية، إلى أن نجاح العملية الاستثمارية يتطلب أيضاً مسك المنافذ الحدودية، وتعزيز المنتج الوطني وضبط قوانين التعرفة الجمركية.

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