الشتاء الوحشي على الأبواب.. فيتو الصدر والمحتجين يطيح بمرشحين بارزين لخلافة عبد المهدي

2019/12/09 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة بريطانية إن الفيتو الذي وضعه متظاهرو العراق على مرشحي الطبقة السياسية لخلافة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أطاح بمرشحين بارزين للمنصب.وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها أن العراق يحتاج رئيس وزراء جديد عقب الاستقالة الاخيرة لعادل عبد المهدي، لكن حتى الآن لا يبدو بان هناك احدا يريد هذا المنصب.[…]

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