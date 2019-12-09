مسرور بارزاني يحدد سبباً لتدمير الاقتصاد: لن أقبل به من أي فرد أو مجموعة

2019/12/09 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان الفساد يدمر الاقتصاد، مشدداً على رفضه من أي جهة كانت.

وقال بارزاني في تغريدة له بموقع تويتر ان "الفساد يدمر اقتصادنا ويقوض إيمان الناس بمنطقتنا".

وأضاف بارزاني "في يوم مكافحة الفساد، أود أن أكرر رسالتي من خطاب المائة يوم: لن أقبل بالفساد من أي فرد أو مجموعة".

يذكر أن هيئة النزاهة في اقليم كوردستان اعلنت يوم الاثنين ان حجم الفساد المستشري في الاقليم وصل الى أكثر 400 مليار دينار عراقي منذ عام 2014 وحتى الان.

وقال رئيس الهيئة القاضي احمد انور للصحفيين على هامش مؤتمر اقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مدينة اربيل ان حجم الفساد في الاقليم تجاوز 423 مليار دينار عراقي في الخمس سنوات الاخيرة.

وأضاف انه "تمكنا من اعادة 17 مليار دينار، 790 مليون دينار الى حكومة الاقليم، وحجز مليارين 770 مليون دينار".

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