مصدر في الدفاع: سحب جميع فصائل الحشد من بغداد

2019/12/09 | 16:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مصدر في وزارة الدفاع لاذاعة مونت كارلو الدولية ان المجلس الوطني للأمن الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع قرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد فورا ومنع تحرك اي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.

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