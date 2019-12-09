بالوثيقة.. أمر اداري بتكليف عمداء جدد لتسيير وادارة الكليات بالوكالة

2019/12/09 | 16:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن صدور امر أداري بتكليف عمداء جدد لتسيير وادارة الكليات بالوكالة.

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