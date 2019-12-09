2019/12/09 | 16:33 - المصدر: pukmedia
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيقاف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيقاف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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