نصائح ذهبية لتقوية جهاز المناعة

2019/12/09 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية، عددا من النصائح والإرشادات، التي يمكن من خلالها الحماية من الفيروسات، وتقوية الجهاز المناعي.

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