توفير 5 آلاف درجة وظيفية في تربية نينوى

2019/12/09 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية تربية نينوى ،اليوم الاثنين، أن نحو خمسة الاف موظف سيحالون الى التقاعد ،ما يعني توفير خمسة الاف درجة وظيفية للمديرية وحدها.

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