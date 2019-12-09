كربلاء تعلن حالة انذار قصوى

2019/12/09 | 16:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة كربلاء اليوم الاثميم حالة الانذار القصوى في المحافظة.وقال قائد شرطة كربلاء تم اليوم رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات الامنية.واغلقت القوات الامنية وابناء عشائر اليوم الاثنين جميع مداخل محافظة كربلاء.وقال مراسل شفق نيوز، إن الدخول الى كربلاء بات محصورا لمن يمتلك بطاقة السكن في المحافظة.واضاف، الاجراء جاء لمنع دخول المحتحين الى كربلاء من محافظات اخرى للانطلاق باحتجاجات صوب بغداد العاصمة.ويحشد ناشطون لتجمع احتجاجي يشمل محافظات وسطى وجنوبية في كربلاء على ان ينطلق الى العاصمة بغداد والتجمع في ساحة التحرير

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