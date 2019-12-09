بلهجة الضيعة، موهوبين ايزيديين ينتجون فلم سينمائي، فما هي قصته؟

2019/12/09 | 16:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤_ نصر حاجي بجهود ذاتية وامكانية بسيطة، استطاع فريق من الشباب الموهوبين انتاج اول فلم سينمائي قصير، بلهجة اهالي منطقة بعشيقة وبحزاني.وعن هذا الفلم قال “بهاء غانم الياس” مؤلف ومخرج الفلم في تصريح خاص ل”ايزيدي 24″، استطعنا انتاج أول فيلم سينمائي قصير من عمل وإخراج شباب مبدعين من بعشيقة وبحزاني، رغم ان هؤلاء …

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