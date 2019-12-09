2019/12/09 | 16:58 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الاعداد لانتخابات شفافة تلبي طموح المواطنين احدى اولويات البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاعداد لانتخابات شفافة تلبي طموح المواطنين احدى اولويات البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الاعداد لانتخابات شفافة تلبي طموح المواطنين احدى اولويات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).