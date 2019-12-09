حقوق الانسان في العراق تقرر تعليق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان

2019/12/09 | 16:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، تعليق كافة مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.

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