2019/12/09 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، اليوم الاثنين، العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات والصواريخ بعملية أمنية استباقية جنوب غرب مدينة الرمادي

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