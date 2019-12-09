وزارة الخارجية تستدعي سفراء اربع دول اوروبية

2019/12/09 | 17:09 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن استدعاء سفراء أربع دول اوروبية، فيما أكدت أن مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة

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