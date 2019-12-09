شاهد.. غضب في الناصرية ومطالبات بإعدام جميل الشمري

2019/12/09 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً لعدد من المتظاهرين يحملون صوراً للفريق المقال جليل الشمري الذي صدرت بحقة مذكرة قضائية على اثر احداث العنف بمدينة الناصرية قبل اقل من اسبوعين، وراح ضحيتها اكثر من 90 شهيداً وقرابة المئتي مصاب”.#الناصرية تطالب بإعدام جميل الشمري وسط الحبوبي#مستمرين#العراق#نريد_وطن#العراق_ينتفض#ثورة_تشرين_العراقية#نازل_اخذ_حقي#شباب_التغيير #Save_the_lraqi_people pic.twitter.com/vuZZbRv8Cv — شباب التغيير #العراق […]

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