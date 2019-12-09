ادارة مطار بغداد الدولي تصدر ايضاحاً بعد انباء عن تأخير وتأجيل رحلاته

2019/12/09 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت ادارة مطار بغداد الدولي ، الاثنين 9-12-2019، ايضاحاً بعد انباء عن تأخير وتأجيل رحلاته.

وقالت ادارة المطار في ايضاح الرسمي "تود أدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين الكرام وللرأي العام إلى أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير او تاجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة".

وتابعت " كما تؤكد أدارة المطار للجميع بسلامة إجراءات الوصول والسفر ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وفق حجوزات المسافرين على مختلف شركات الطيران دون أي تاخير يذكر".

وكان مصدر امني قد افاد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بان صاروخين سقطا بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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بغداد اليوم

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