ما هي نتيجة اجتماع الرئيس العراقي مع رؤساء الكتل؟

2019/12/09 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاثنين، عمّا شهده اجتماع الرئيس العراقي برهم صالح مع رؤساء الكتل النيابية الذي عُقد ظهر اليو...

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