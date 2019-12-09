مجلس المفوضين يقرر تعليق مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان

2019/12/09 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، تعليق جميع مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، حدادا على ارواح شهداء التظاهرات في العراق.

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