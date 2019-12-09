وزير الثقافة يحصي عدد الآثار المستعادة بتعاون استخباري

2019/12/09 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، استعادة 339 قطعة أثرية تعود الى فترات متعددة ومختلفة من تأريخ العراق، مشيرة الى أن "هذه القطع تم تهريبها من العراق بشكل غير شرعي.

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