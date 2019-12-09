وزارة التربية تنفي انباء تأجيل العام الدراسي الحالي

2019/12/09 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة التربية انباء تأجيل العام الدراسي بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن هيئة الرأي التي تترأسها وزيرة التربية سها خليل العلي بك، لم تناقش مسألة تأجيل العام الدراسي لهذا العام، مشيرة الى استمرار الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات كافة.

وأوضح البيان أن الوزارة أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة، اذ منحت الوزارة المدارس والمديريات صلاحية تحديد الجدول الامتحاني للطلبة.

ودعت الوزارة الطلبة إلى الحذر من مروجي الإشاعات وأخذ القرارات الصائبة من المواقع الرسمية لوزارة التربية حفاظاً على عمل المؤسسة التربوية في البلاد.

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