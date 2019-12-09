حكومة بغداد تعطي دروساً لدول اوروبا بشأن حقوق الانسان: لا تتدخلوا في شؤون العراق

2019/12/09 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الاثنين، استدعاء سفراء أربع دول غربية.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الوزارة استدعت برونو أوبير سفير فرنسا وستيفن هيكي السفير البريطاني ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي”.واضاف أن “السفير عبد الكريم هاشم، الوكيل […]

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