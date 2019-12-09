2019/12/09 | 17:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).