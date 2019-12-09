الخارجية العراقية تستدعي سفراء اربع دول اوروبية

2019/12/09 | 17:29 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن استدعاء سفراء أربع دول اوروبية، فيما أكدت أن مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة.وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ، ان “الوزارة استدعت برونو اوبير سفير فرنسا، وستيفن هيكي السفير البريطاني، ويوخن مولر القائم ...

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