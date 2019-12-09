كيف تقوي مناعتك لتقاوم الفايروسات بخطوات بسيطة

2019/12/09 | 17:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدمت مجلة "فرويندين" الألمانية، عددا من النصائح والإرشادات، التي يمكن من خلالها الحماية من الفيروسات، وتقوية الجهاز المناعي.

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