صورة.. مفاجأة من العيار الثقيل في قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان

2019/12/09 | 17:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة قائمة النادي الكتالوني لمواجهة إنتر ميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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