2019/12/09 | 17:35 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصور.. مؤتمر حدود المركز 1 لتنظيمات السليمانية للـ ا.و.ك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 17:35.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مؤتمر حدود المركز 1 لتنظيمات السليمانية للـ ا.و.ك) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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