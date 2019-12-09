تحالف الفتح يتهم وسائل اعلام الدول الخارجية بمحاولة اشعال حرب أهلية في البلاد

2019/12/09 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم تحالف الفتح وسائل اعلام دول خارجية بمحاولة اشعال حرب اهلية في البلاد لإثارة الفوضى.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي إن وسائل الاعلام التابعة لبعض الدول وخاصة الولايات المتحدة تتربص بجميع المبادرات السياسية في البلاد لإسقاطها، مضيفا ان الاستهداف الاعلامي متناغم مع دعم أميركا لاطراف سياسية في العراق من أجل إثارة الفتنة والفوضى وتعزيز نفوذها في العراق بعد تدمير العملية السياسية الحالية.

وأشار البلداوي الى ان تلك القنوات تضخم من اعداد الشهداء والجرحى وتهول من استخدام العنف ضدهم من اجل تأجيج الشارع بين المتظاهرين والقوات الامنية وإحداث حرب أهلية.

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