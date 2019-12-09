حالة انذار قصوى في كربلاء.. منع دخول الاشخاص بدون “بطاقة سكن”

2019/12/09 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء: يس عراق اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ،اليوم الاثنين، حالة الانذار القصوى في المحافظة.وقال مراسل “يس عراق”، إن “قائد شرطة كربلاء رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع القطعات الامنية”، مبينا ان “الدخول الى كربلاء بات محصورا لمن يمتلك بطاقة السكن في المحافظة”.واضاف، ان “الاجراء جاء لمنع دخول المحتحين الى كربلاء من […]

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