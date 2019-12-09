ظريف: مستعدون تماما لتبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة

2019/12/09 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد طهران التام لتبادل الاسرى مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ظريف في تغريدة على موقعه بتويتر إن بلاده مستعدة لتبادل شامل للأسرى بعد حصول ايران على أحد رهائنها المحتجزين في اميركا، مشيرا الى أن الكرة الان في ملعب الولايات المتحدة.

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