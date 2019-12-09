سيدة تتعرض للدغة عقرب على متن طائرة للخطوط الجوية الأمريكية

2019/12/09 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

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تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأمريكية لعدة لدغات من عقرب، على متن الطائرة في رحلة من سان فرانسيسكو

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