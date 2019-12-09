"واتس آب" تدعم ميزة جديدة لمواجهة الكوارث والإرهاب

2019/12/09 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

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وسعت "فيسبوك" أدوات الاستجابة للأزمات الخاصة بها، لتشمل تطبيق "واتس آب"، ما يسمح لمن لديهم اتصال ضعيف بالإنترنت بتنبيه الأصدقاء والعائلة عند وقوع

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