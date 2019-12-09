قرار عاجل بسحب جميع فصائل الحشد الشعبي من بغداد فورا

2019/12/09 | 17:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:

أفاد مصدر مهم في وزارة الدفاع العراقية، بأنه تقرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد فورا.

وقال المصدر في حديث نقلته اذاعة مونت كارلو الدولية واطلعت عليه "الغد برس"، إن"المجلس الوطني للأمن الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع قرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد فورا ومنع تحرك اي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة".

وذكرت معلومات موازية أن"رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي حضر اجتماع مجلس الأمن واجه انتقادات قوية بعد هجمات تعرض لها المتظاهرون في جسر السنك و ساحة الخلاني والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى ليلة الجمعة 6 كانون أول نوفمبر الماضي واتهمت بارتكابها كتائب حزب الله التي تعمل تحت إمرة الفياض".

ويأتي قرار سحب قوات الحشد بعد رسائل فرنسية وبريطانية وألمانية طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي القيام بهذه الخطوة.



كما تتزامن الخطوة مع انتشار ما يعرف القبعات الزرق وهم مقاتلون من تيار الزعيم السياسي الشيعي مقتدى الصدر في ميدان التحرير وسط بغداد وبالتالي هدف الخطوة هو تجنب أي احتكاك ببن الحشد والتيار الصدري مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بطريقة شديدة الخطورة.

وتأتي خطوة سحب الحشد من بغداد بعد ساعات على قصف معسكر بجوار مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ .

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